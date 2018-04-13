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أخبار
المؤتمر نت - قتل العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية

مصرع العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته
الجمعة, 13-أبريل-2018
المؤتمرنت -
مصرع العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته
قتل العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.

وفي التفاصيل أفاد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على المدينة الصناعية في جيزان، فيما استهدفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين في مركزي محولة وعَتمة.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية نوعية على مواقع الجيش السعودي في قرية اللاحج ومركز محولة سبقها قصف مدفعي مكثف وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين. وتم تدمير آلية ومصرع طاقمها إثر قصف مدفعي استهدف مواقع وتحصينات مرتزقة العدوان في منفذ الطوال.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال كسر زحف لهم على موقع السديس في نجران تزامن مع غطاء جوي للطيران الحربي دون تحقيق أي تقدم.

وأشار المصدر إلى استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء وفي صحراء البقع بقذائف المدفعية.

وفي عسير أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على مرابض مدفعية الجيش السعودي خلف قعمة الشيخ، ودكت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في الربوعة وفي جمارك منفذ علب كما استهدفت تجمعات أخرى للمرتزقة قبالة منفذ علب.

ولفت المصدر إلى مصرع القياديين المرتزقين العقيد الركن علي عبدالله السعيدي قائد جبهة العبدية والعقيد محمد أحمد الصندوح المشدلي قائد مايسمى الكتيبة الثالثة للواء "117" وخمسة مرتزقة آخرين وإصابة ثلاثة مرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة قانية العبدية بمحافظة مأرب.

وفي محافظة تعز نفذ الجيش اليمني واللجان والمتطوعين عملية نوعية على مواقع المرتزقة في النبيع بجبهة الكدحة مديرية المعافر ما أدى إلى مصرع وجرح العديد منهم، وتم قنص ثلاثة من المرتزقة في جبهة الساحل الغربي.

وحسب المصدر تم تدمير وإعطاب ست آليات عسكرية لمرتزقة العدوان جنوب الساحل الغربي.

وذكر المصدر أن العديد من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم وجرح آخرون في علمية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل في قاع الحيافي بجبهة دمت بمحافظة الضالع وتم قنص أحد المرتزقة في المنطقة نفسها.

كما أشار المصدر إلى قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف.








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