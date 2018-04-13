المؤتمرنت -

كسر زحف في عسير .. مصرع 15 من مرتزقة العدوان

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع لمرتزقة العدوان السعودي جنوب الساحل الغربي.



وأكد مصدر عسكري مصرع 15 من مرتزقة العدوان خلال العملية وإحراق آليات تابعة لهم.



وفي قطاع عسير كسر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية زحف واسع لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا لزحف واسع لمرتزقة العدوان السعودي قبالة منفذ علب، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى عملية الزحف للمرتزقة ترافق مع تغطية للطيران الحربي لتحالف العدوان دون إحراز أي تقدم ميداني.





