المؤتمرنت -

الأرصاد ينبّه من تدفّق مفاجئ للسيول في الوديان

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.



وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول مزيد من الأمطار المتفرقة المصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على تلك المناطق وامتدادها شرقا الى الهضاب الداخلية وأجزاء من المناطق الصحراوية.



ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات إلى عدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار بسبب التدفق المفاجئ للسيول , محذرا من انعدام الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المركز إلى أن أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة هطلت أمس على أجزاء من المناطق الجبلية والهضاب الداخلية .

