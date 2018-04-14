المؤتمرنت -

اليمن يدين العدوان العسكري على سوريا

أدان مصدر مسئول بوزارة الخارجية العدوان العسكري الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية على عدد من المواقع السورية.



وأكد المصدر أن العملية العسكرية انتهاك صارخ للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولا تستند إلى أي أساس قانوني .

وحذر المصدر من تداعيات هذا العدوان الثلاثي على أمن واستقرار المنطقة .. مشيراً في الوقت نفسه إلى واقع العدوان السعودي الإماراتي المستمر على الجمهورية اليمنية والمدعوم من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية والذي أدى إلى أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم الحديث، وأصبح يشكل تهديد لأمن واستقرار منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب.



واستنكر المصدر الأفعال المشينة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية وحكومتي بريطانيا وفرنسا بالتدخل في شؤون الدول ومحاولة فرض الوصاية عليها.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المصدر المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحلول السياسية الدبلوماسية وعدم اللجوء إلى استخدام الوسائل العسكرية، بما في ذلك دعم جهود عملية التسوية السياسية في سوريا، بما يسهم في عودة الأمن والاستقرار وتأمين حياة المدنيين السوريين .

