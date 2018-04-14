المؤتمرنت -

مصرع عشرات المرتزقة وتدمير آليات لهم

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات عسكرية وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من جنوده السعوديين والمرتزقة وتدمير آلياتهم.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية قصفت مدينة الفيصل العسكرية بجيزان بصاروخ باليستي نوع بدر1 , وتم تدمير آليتين عسكريتين محملتين بجنود سعوديين في طريق موقع المجازيع وإعطاب آليتين في الطريق.



وفي عسير كسر أبطال الجيش واللجان محاولة زحف واسعة لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب مسنودة بالطيران الحربي نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم قنص مرتزقين قبالة المنفذ, وقصفت المدفعية تجمعات لجنود العدو خلف موقع المسيال محققة إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى إفشال الجيش واللجان لمحاولة زحف واسعة للجيش السعودي ومرتزقته على صحراء البقع والسديس نتج عنها مقتل وجرح عدد منهم بينهم قيادات ،واستهدف قصف مدفعي تجمعات لهم في صحراء البقع ، وتم تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة في صحراء الأجاشر بصاروخ موجه .



وذكر المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية عسكرية استهدفت مواقع المرتزقة جنوب الساحل الغربي بمحافظة تعز أسفرت عن مصرع 15 مرتزقا وإحراق آلياتهم العسكرية ،ودكت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي , وتم قنص مرتزق في جبهة الخشبة بقعطبة في محافظة الضالع



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تم كسر زحف للمرتزقة على صحراء الجوف ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم و تدمير آليتين عسكريتين لهم ، وتم تفجير آلية للمرتزقة في المهاشمة بمديرية خب والشعف بالمحافظة.

