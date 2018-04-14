المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 44 غارة على 4 محافظات

كثف طيران العدوان السعودي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث استهدف أربع محافظات ونجران بأكثر من 44 غارة خلفت ثلاثة شهداء وجريح .



وأكد مصدر عسكري استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة رابع إثر غارات طيران العدوان على المجمع الحكومي ومنزل مواطن في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .



وشن الطيران ثلاث غارات على شركة مسلم للأسماك و ثلاث غارات أخرى على مزرعة أحد المواطنين بمديرية اللحية بالمحافظة .



وأوضح المصدر أن مواطناً استشهد بقناصة مرتزقة العدوان في مديرية المتون بمحافظة الجوف ، وشن الطيران غارة على مديرية الغيل وغارة على منطقة اليضاء بمديرية المصلوب بالمحافظة .



وفي محافظة صعدة دمر طيران العدوان بغارة منزل مواطن في مديرية غمر ، وشن غارة على الطريق العام غربي منطقة الإزد و غارة أخرى على الطريق العام في منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية .



واستهدف بغارتين مشروع المياه في منطقة الحمزات بمديرية سحار ، وشن أربع غارات على معسكر الصيفي والمطار بمدينة صعدة و غارة على منطقة قحزة ، كما شن غارة على منطقة الجعملة بمديرية مجز و أربع غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم .



وأشار المصدر إلى تضرر ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديريتي منبه و شدا الحدوديتين .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 18 غارة على مديريتي حرض وميدي و غارة على مزارع المواطنين بمنطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان السعودي غارتين على موقع السديس في نجران .

