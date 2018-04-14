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طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي.

(سبأ)

