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أخبار
طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
السبت, 14-أبريل-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي.
(سبأ)
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