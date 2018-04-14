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المؤتمر نت - أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف، تضامن الجمهورية اليمنية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة إزاء ما تعرضت له من قصف من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم.

وزير الخارجية يؤكد تضامن الجمهورية اليمنية مع سوريا
السبت, 14-أبريل-2018
المؤتمرنت -
وزير الخارجية يؤكد تضامن الجمهورية اليمنية مع سوريا
أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف، تضامن الجمهورية اليمنية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة إزاء ما تعرضت له من قصف من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم.

واعرب الوزير شرف في رسالة بعثها لنظيره السوري وليد المعلم، عن إدانة اليمن للعدوان على سوريا وكل أشكال الانتهاكات والتحريضات التي تقوم بها دول لا تهمها مصلحة الشعب السوري ولا أمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن هذا العدوان يُعد إنتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة الجمهورية العربية السورية، ويقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي مشرف للأزمة السورية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد التأكيد على موقف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني الداعي إلى إيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد وزير الخارجية على حق سوريا في الدفاع عن النفس والرد على أي عدوان يطال أراضيها وشعبها.








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