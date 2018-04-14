المؤتمرنت -

المؤتمر يدين العدوان الثلاثي على سوريا

أدان مصدر مسئول بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشدة العدوان العسكري الثلاثي فجر اليوم الاحد 14 ابريل 2018م، على الجمهورية العربية السورية الشقيقة



واعتبر المصدر العدوان الثلاثي على سوريا إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، ودعما معنويا للجماعات الارهابية في المنطقة ، وتقويضا لفرص السلام والحلول السياسية للازمة السورية،



وعبر المصدر عن اسفه لصمت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية تجاه هذه العدوان، الذي يمثل تهديدا للامن والاستقرار في المنطقة والعالم.



واكد المصدر تضامن قيادات واعضاء وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام مع سوريا قيادة وشعبا، داعيا القوى السياسية والمدنية والمنظمات الحقوقية لادانة هذا العدوان ورفض كافة اشكال العنف والممارسات الارهابية للقوى الاستعمارية ضد كل الشعوب التواقة للحرية والاستقلال..

