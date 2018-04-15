المؤتمرنت -

وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم الجديد لـ( الهجرة الدولية)

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية بصنعاء سارات داش، الذي قدم أوراق اعتماده بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.



وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أن الممثل المقيم سيجد كامل التعاون. متمنياً له النجاح في عمله.



وأعرب الوزير شرف عن آمله في أن تولي المنظمة الدولية للهجرة أهمية أكبر لملف المغتربين اليمنيين في السعودية والتي تتُخذ بحقهم إجراءات تعسفية تحت مظلة القوانين السعودية ومُسمى السعودة.



وناشد المنظمة تقديم المساعدة للنازحين والمغتربين المرحلين من السعودية, في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر.

(سبأ)

