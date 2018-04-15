الأحد, 15-أبريل-2018 الساعة: 05:30 م - آخر تحديث: 04:13 م (13: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - واصل طيران العدوان السعودي استهداف المواطنين وتدمير ممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية ، حيث شن أكثر من 54 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

طيران العدوان يشن 54 غارة على 6 محافظات
الأحد, 15-أبريل-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 54 غارة على 6 محافظات
واصل طيران العدوان السعودي استهداف المواطنين وتدمير ممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية ، حيث شن أكثر من 54 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري أن مواطناً أصيب برصاص حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف مناطق متفرقة من المديرية ومديريات رازح و غمر و حيدان والظاهر .

وشن طيران العدوان في محافظة صعدة غارتين على الجامعة الجديدة في منطقة قحزة شمال المدينة وأربع غارات على منطقة المهاذر بمديرية سحار ، و غارتين على منطقة الحجلة في مديرية رازح الحدودية .

كما استهدف بغارتين منطقة الغور في مديرية غمر الحدودية ، وشن غارة على منطقة عكوان بمديرية الصفراء و ثمان غارات على مناطق الصوح والفرع و أضيق بمديرية كتاف .

و أكد المصدر استشهاد طفل وجرح امرأتين جراء غارات طيران العدوان على منطقة الحائط بالبرح في محافظة تعز ، واستشهد مواطن إثر غارة لطيران العدوان على سيارته المحملة بالخضار في منطقة الكمب بمديرية مقبنة .

وشن طيران العدوان غارتين بالقرب من المدينة السكنية لعمال مصنع الإسمنت بالبرح وعلى منطقة الهيجة ، و غارة شمال معسكر خالد بمديرية موزع .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة باب الفج بمديرية جبل راس و غارتين جوار مفرق المديرية وغارة أخرى على منطقة جلدا بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة .

وأشار إلى أن الطيران استهدف بغارتين شمال مطار صنعاء ، وشن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، و غارة على جبل الحمام في كرش بمحافظة لحج .

وحسب المصدر شن طيران العدوان 10 غارات على موقع الشبكة و غارة على موقع الطلعة في نجران.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
أخبار: إنتقد صمت الجامعة العربية .. البرلمان يدين العدوان على سوريا
أخبار: طيران العدوان يشن 44 غارة على 4 محافظات
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة وتدمير آليات لهم
أخبار: اليمن يدين العدوان العسكري على سوريا
عربي ودولي: عدوان أمريكي فرنسي بريطاني على سوريا
أخبار: الأرصاد ينبّه من تدفّق مفاجئ للسيول في الوديان
أخبار: طيران العدوان يشن 24 غارة على حجة والحديدة
أخبار: جيزان .. إطلاق باليستي جديد على مدينة الفيصل العسكرية
أخبار: كسر زحف في عسير .. مصرع 15 من مرتزقة العدوان
عربي ودولي: مقتل وإصابة 39 شمال بغداد
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب
أخبار: مصرع 3 مرتزقة بنيران الجيش في الجوف
أخبار: مصرع العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: طيران العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة بينهم قيادات في مأرب
أخبار: العدوان السعودي يقتل طفلة ويصيب 3 بصعدة
أخبار: صاروخ باليستي يستهدف المدينة الصناعية بجيزان
أخبار: الجيش واللجان يصعدون عملياتهم النوعية في الحدود
رياضة: الريال يتأهل إلى نصف نهائي دوري الابطال
أخبار: العدوان السعودي يقصف حجة والبيضاء بـ9 غارات
أخبار: تدمير وإعطاب 6 آليات للمرتزقة في الساحل الغربي
أخبار: 4 غارات للعدوان على باجل في الحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل حسن باعوم
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في تعز والضالع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018