المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 54 غارة على 6 محافظات

واصل طيران العدوان السعودي استهداف المواطنين وتدمير ممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية ، حيث شن أكثر من 54 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري أن مواطناً أصيب برصاص حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف مناطق متفرقة من المديرية ومديريات رازح و غمر و حيدان والظاهر .



وشن طيران العدوان في محافظة صعدة غارتين على الجامعة الجديدة في منطقة قحزة شمال المدينة وأربع غارات على منطقة المهاذر بمديرية سحار ، و غارتين على منطقة الحجلة في مديرية رازح الحدودية .



كما استهدف بغارتين منطقة الغور في مديرية غمر الحدودية ، وشن غارة على منطقة عكوان بمديرية الصفراء و ثمان غارات على مناطق الصوح والفرع و أضيق بمديرية كتاف .



و أكد المصدر استشهاد طفل وجرح امرأتين جراء غارات طيران العدوان على منطقة الحائط بالبرح في محافظة تعز ، واستشهد مواطن إثر غارة لطيران العدوان على سيارته المحملة بالخضار في منطقة الكمب بمديرية مقبنة .



وشن طيران العدوان غارتين بالقرب من المدينة السكنية لعمال مصنع الإسمنت بالبرح وعلى منطقة الهيجة ، و غارة شمال معسكر خالد بمديرية موزع .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة باب الفج بمديرية جبل راس و غارتين جوار مفرق المديرية وغارة أخرى على منطقة جلدا بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة .



وأشار إلى أن الطيران استهدف بغارتين شمال مطار صنعاء ، وشن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، و غارة على جبل الحمام في كرش بمحافظة لحج .



وحسب المصدر شن طيران العدوان 10 غارات على موقع الشبكة و غارة على موقع الطلعة في نجران.

