المؤتمرنت -

قنص 34 مرتزقاً.. ضربات يمنية موجعة ضد العدوان

أعلنت وحدة القناصة عن استهداف 34 مرتزقاً ، ونفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات نوعية كبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما اعترف إعلام العدو بمصرع وإصابة ستة من جنوده في مواجهات ماوراء الحدود .



وذكر مصدر عسكري أن إعلام العدوان اعترف بمصرع و إصابة ستة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية .



حيث قتل كل من الوكيل رقيب/ خالد بن مخيضير العلوي الحربي ، و الوكيل رقيب / سعيد بن علي بن فرج الشلوي ، و الرقيب جبران علي محمد العزي المالكي ، و الرقيب سعود سعدي قليل ال وضاح المنتشري ، وأصيب العريف عامر ابراهيم منتهی المعشي و الرقيب نواف مسلط الذيابي .



وأشار المصدر إلى أن وحدة القناصة أعلنت عن مصرع وإصابة 34 مرتزقاً بعمليات قنص في جبهات البيضاء والجوف وتعز وعدد من الجبهات الداخلية خلال الثلاثة الأيام الماضية .



وفي نجران نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية على موقع الإغلاق في الشبكة وتمكنوا من السيطرة عليه ، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة واغتنام عتاد عسكري .



وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقعي السديس والشرفة ، كما استهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع القيادة و في صحراء البقع وصحراء الأجاشر ، و تم قنص جندي سعودي في موقع الشبكة .



ودك قصف صاروخي ومدفعي تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابتي الشعب والمشقف في جيزان .



ولفت المصدر إلى مصرع اثنين من المرتزقة وإصابة خمسة آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً كبيراً لمرتزقة العدوان استمر عدة ساعات من ثلاثة اتجاهات الأول من حيفان والثاني من وادي الضباب والثالث من جبل حبشي ، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بينهم قيادات .



وأشار المصدر إلى أنه ترافق مع الزحف تغطية للطيران الحربي دون احراز أي تقدم .



وفي لحج لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال كسر زحف واسع لهم على تبة الـ 14 بجبهة كرش ، كما تم كسر زحف آخر على تبة الكربة ترافق مع غطاء جوي للطيران الحربي الذي استهدف مرتزقته بـثلاث غارات وأسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم .



ووفقاً للمصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ومنفذ الطوال .

