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المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم وفد الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون برئاسة السفير مانويل بيسلر نائب مدير عام الوكالة والوفد المرافق له

شرف لوفد سويسري: الوسائل العسكرية لن تؤدي لحل في اليمن
الأحد, 15-أبريل-2018
المؤتمرنت -
شرف لوفد سويسري: الوسائل العسكرية لن تؤدي لحل في اليمن
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم وفد الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون برئاسة السفير مانويل بيسلر نائب مدير عام الوكالة والوفد المرافق له.

وفي اللقاء أشاد الوزير شرف بدور الحكومة السويسرية في التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي أوجدها العدوان السعودي - الإماراتي من خلال استهدافه المباشر لكافة المقدرات الاقتصادية والبنية التحتية للشعب اليمني وفرض حصار جائر.

وقال" لا يوجد أي معالجة للوضع الإنساني بالوسائل العسكرية فالحل يكمن في المسار السياسي السلمي والذي سيؤدي إلى سلام دائم ومستدام".

وتأتي زيارة وفد الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عقب اجتماع المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بمدينة جنيف في 3 أبريل الجاري والذي تم تنظيمه من قبل حكومتي سويسرا والسويد بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وتتركز زيارة وفد الوكالة السويسرية، على تنسيق ضمان وصول الموارد المالية للمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني.








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