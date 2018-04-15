المؤتمرنت -

شهيدان بنيران سعودية في صعدة والعدوان يشن 13 غارة

استُشهد مواطنان برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه محافظة صعدة، فيما عاود طيران العدوان شن غاراته على مناطق متفرقة في المحافظة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن مواطنين أثنين من أبناء مديرية منبه الحدودية استشهدا برصاص حرس الحدود السعودي.



وأضاف المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



ولفت المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة مران بمديرية حيدان وسبع غارات على منطقة المزرق في أطراف حرض.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مبنى المحكمة في منطقة غمار وغارتين على منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة مذاب بمديرية الصفراء وغارة على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة.