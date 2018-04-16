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المؤتمر نت - كثفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في قطاعات نجران وجيزان وعسير

قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق
الإثنين, 16-أبريل-2018
المؤتمرنت -
قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق
كثفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في قطاعات نجران وجيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات المرتزقة في موقع القيادة وقبالة عليب وصحراء البقع محققة إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة فجرت عبوة ناسفة بمرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران ومقتل أحد المرتزقة وإصابة آخرين.

وفي عسير استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في سبحطل والتباب السود وقلل الشيباني وتبة القناص، فيما استهدف قصف مدفعي موقعي الحاجر والحداد.

وأكد المصدر قنص اثنين من المرتزقة في تبة القناص وقبالة منفذ علب بعسير.

وذكر المصدر أن قصف مدفعي استهدف تجمعات الجنود السعوديين في مواقع متفرقة قبالة جبل قيس، واستهدف قصف مماثل تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف منفذ الطوال بجيزان.

وشن طيران العدوان السعودي غارتين على أحد المواقع قبالة جبل قيس بجيزان.








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