المؤتمرنت -

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين

يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 7 بينهم نساء وأطفال بقصف وغارات شنها طيرانه على محافظتي صعدة وحجة، فيما واصل شن غاراته الإجرامية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن مواطنين اثنين من أبناء مديرية منبه الحدودية استشهدا برصاص حرس الحدود السعودي ، مبيناً أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح.



وشن طيران العدوان غارة على مبنى المحكمة في منطقة غمار وغارتين على منطقة شعبان بمديرية رازح، كما شن غارة على خزان مياه بمنطقة طلان وغارة على منطقة مران في مديرية حيدان.



وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بغارتين منطقة مذاب بمديرية الصفراء ومعسكر كهلان شرق مدينة صعدة، وشن غارة على منطقة قحزة شمال المدينة.



وأكد المصدر استشهاد طفلة وإصابة أمها وأختها بغارة لطيران استهدفت منزلا في منطقة العطن بمديرية بكيل المير في محافظة حجة، كما شن الطيران غارة على سيارة بمنطقة الأبطح بمديرية قارة ما أدى إلى استشهاد سائقها وامرأة.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن عشر غارات على مديريتي حرض وميدي وسبع غارات على منطقة المزرق في أطراف حرض.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران غارة على مديرية جبل راس، وشن في تعز غارتين جنوب معسكر خالد وأربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية موزع.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين شبكات الاتصال ومحطات قبرين الإذاعية في منطقة الزبادي بمديرية جبلة في محافظة إب.



وشن طيران العدوان السعودي غارتين على أحد المواقع قبالة جبل قيس في جيزان.