المؤتمرنت -

توقعات الارصاد خلال الـ(24) ساعة القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول مزيد من الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية.



وأوضح المركز في نشرته الجوية استمرار حالة الاستقرار في الأجواء والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على تلك المناطق.



ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية.



ودعا سائقي المركبات الى عدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار بسبب التدفق المفاجئ للسيول ,محذرا من انعدام الرؤية الأفقية في الطرق والمنحدرات الجبلية.



وأشار المركز الى أن أمطارا متفرقة ومتفاوتة الشدة هطلت أمس على أجزاء من محافظتي إب وتعز والهضاب الداخلية.