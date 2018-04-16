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أخبار
المؤتمر نت - لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية

خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات
الإثنين, 16-أبريل-2018
المؤتمرنت -
خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية.

وفي التفاصيل ذكر مصدر عسكري أن إعلام العدو السعودي اعترف بمصرع أربعة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش و اللجان الشعبية حيث قتل كلا : محمد موسی الفيفي , حسن مرعي علي الجحيني الشهري ,محمد عامر عسيري ,خالد سليمان فرحان الفيفي.

وفي نجران قتل مرتزق وأصيب آخر بانفجار في صحراء الأجاشر , فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في موقع القيادة وقبالة عليب وصحراء البقع ,محققا إصابات مباشرة.

وأشار المصدر الى قنص أثنين مرتزقة في تبة القناص وقبالة منفذ علب في منطقة عسير , في حين دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في سبحطل والتباب السود وقلل الشيباني وتبة القناص و موقعي الحاجر والحداد.

وأوضح المصدر أن المدفعية قصفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف منفذ الطوال مواقع متفرقة قبالة جبل قيس بجيزان,ولقي مرتزقان مصرعهما الحدود بنيران الجيش واللجان في مواجهات ما وراء الحدود .

وأكد المصدر تكبد المرتزقة قتلى وجرحى في صفوفهم خلال كسر الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة زحف لهم باتجاه مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء , في حين لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما برصاص الجيش واللجان في قيفة بالمحافظة.

وحسب المصدر تم قنص ثلاثة من المرتزقة شمال معسكر خالد بمديرية موزع محافظة تعز , وقتل مرتزق في جبهة طور الباحة بمحافظة لحج , وتم استهداف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي بقذائف المدفعية.

وأفاد المصدر أن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان دمرت آلية محملة بالمرتزقة في جبهة صبرين بمحافظة الجوف ومصرع وإصابة من كان على متنها.








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