المؤتمرنت -

3 شهداء وجريح بغارات للعدوان على صنعاء

استشهد رجل وامرأتان واصيب طفل بغارات شنها طيران العدوان السعودي على مناخة وصعفان ونهم بمحافظة صنعاء.



وأكد مصدر محلي بالمحافظة استشهاد رجل وامرأتين في غارات على حصن المسار بمديرية مناخة، فيما أصيب طفل جراء غارة استهدفت إحدى المزارع بمديرية صعفان.



وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بخمس غارات شبكات الاتصالات في جبل مسار بمديرية مناخة ، ولايزال التحليق مستمراً.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على قرية رمادة بمديرية نهم.



