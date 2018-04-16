المؤتمرنت -

مصرع عشرات المرتزقة وتدمير آلية لهم في الجوف

لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم اليوم بعمليات عسكرية واسعة للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل في محافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عشرات المرتزقة في عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع مرتزقة العدوان بمعسكر السلان وكبري الباحث ومنطقة وقز بمديرية المصلوب.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدو تكبدوا خسائر كبيرة في عملية نوعية استهدفت مواقعهم بوادي شواق ونوبة صابر بمديرية الغيل ومنطقة قعيطة بمديرية المتون.



كما أكد المصدر تدمير آلية محملة بالمرتزقة بإستهدافها بمنطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف.