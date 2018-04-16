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المؤتمر نت - التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة سارات داش

بن حفيظ يحث رئيس منظمة دولية على توفير أدوية للأمراض المزمنة
الإثنين, 16-أبريل-2018
المؤتمرنت -
بن حفيظ يحث رئيس منظمة دولية على توفير أدوية للأمراض المزمنة
التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة سارات داش.

ناقش اللقاء بحضور وكيلة الوزارة لقطاع السكان الدكتورة نجيبة الشوافي مجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة في مختلف المجالات الصحية، وإمكانية زيادة الدعم للقطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفي اللقاء ثمن وزير الصحة دور المنظمة الدولية الهجرة ودعمها للقطاع الصحي خلال السنوات الثلاث الأخيرة .. مشيداً بمستوى التعاون الثنائي بين الوزارة والمنظمة ، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال الوزير : " قمنا بزيارة لمحافظة الجوف فوجدنا الوضع مأساوي ونتمنى من منظمة الهجرة الدولية وكافة المنظمات الدولية التدخل لإنقاذ الوضع الصحي والإنساني بالمحافظة".

وطالب الدكتور بن حفيظ منظمة الهجرة بزيادة الدعم المقدم للقطاع الصحي وتوفير الأدوية وخصوصاً لمرضى الأمراض المزمنة بما فيهم زراعي الكلى والفشل الكلوي.

وجدد التأكيد على تسهيل عمل المنظمة لتقوم بدورها الإنساني في اليمن.

من جانبه نوه رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمستوى التعاون الثنائي بين الوزارة والمنظمة ،مؤكداً استعداد المنظمة دعم القطاع الصحي بما فيها مجالات الرعاية الصحية الأولية وكذا مجال التأهيل والتدريب خاصة فيما يتعلق بالكوليرا والدفتيريا.








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