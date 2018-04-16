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المؤتمر نت - قصفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بالمدفعية والصواريخ مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي نجران وجيزان، وكبدتهم خسائر في الأرواح.

قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي
الإثنين, 16-أبريل-2018
المؤتمرنت -
قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي
قصفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بالمدفعية والصواريخ مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي نجران وجيزان، وكبدتهم خسائر في الأرواح.

وأوضح مصدر عسكري بنجران أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين بموقعي الشرفة والمخروق الكبير وموقع الشبكة وقبالة عليب.

وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا استهدف رقابة موقع صلة وفي صحراء الأجاشر مكبدة العدو خسائر فادحة.

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابات جحاف الأربع ومستحدث شرق جحفان ومركز جلاح العسكري والخشل وملحمه بجيزان، ملحقة بهم خسائر بشرية ومادية.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في مركز ضهيان بجيزان.

لافتاً، إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته خلال قصف مواقعهم وتجمعاتهم في العمق السعودي.








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