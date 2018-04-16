أخبار قصف تجمعات المرتزقة في تعز المؤتمرنت -

قصف تجمعات المرتزقة في تعز

قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان اليوم تجمعات لمرتزقة العدو السعودي بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة جراء قصف مدفعي استهدف تجمعا لهم في معسكر خالد وجنوب جسر الهاملي.















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