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صاروخ باليستي يضرب كهرباء نجران المؤتمرنت -

صاروخ باليستي يضرب كهرباء نجران

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخ باليستي على كهرباء نجران.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي نوع بدر1 كهرباء نجران.





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