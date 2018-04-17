المؤتمرنت -

العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية

يستمر العدوان السعودي في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وأوضح مصدر عسكري أن ستة مواطنين من أسرة واحدة استشهدوا بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت منزلهم في منطقة الحائط بمديرية حيس في محافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن مواطناً أصيب بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة ،مبيناً أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية ما أدى الى أضرار في ممتلكات المواطنين.



كما استهدف قصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة من مديرية باقم ، ومنطقة الغور بمديرية غمر الحدودية ،فيما شن الطيران خمس غارات على منطقة علاف بمديرية سحار وجبل الصمع غرب المدينة.



وفي المحافظة نفسها شن الطيران أربع غارات على معسكر الأمن المركزي، وغارة على كسارة لمصلحة الطرق في منطقة الأزقول بمديرية سحار،وغارتين على منطقة قحزة شمال المدينة وثمان غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 12 غارة على منطقتي الفرع والصوح ووادي آل ابوجبارة بمديرية كتاف.



في لحج استهدف الطيران بأربع غارات منطقتي الشريجة وحماله بكرش في المحافظة، وشن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارة على قرية رمادة بمديرية نهم.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات على جبل الدود في جيزان.