المؤتمرنت -

قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته

واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية موقعة خسائر في الأرواح والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا بالستيا نوع بدر1 على كهرباء نجران،وتم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الشرفة والمخروق الكبير بقذائف المدفعية.



كما استهدف قصف مدفعي و صاروخي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في الجمارك وموقع الشبكة وقبالة عليب ، وقصف تجمعات آخرى لهم في صحراء البقع وموقع القيادة والجمارك قبالة نجران.



وحسب المصدر قصفت المدفعية رقابة موقع صلة وفي صحراء الأجاشر،واستهدفت موقعي القناصين وسبعين بالشرفة، وتم استهداف تجمعات المرتزقة في صحراء البقع بصاروخ زلزال 2 ، فيما أحبط الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة على موقع الشبكة ترافقت مع تمشيط بطيران الأباتشي.



وأشار المصدر إلى أن صلية من صواريخ الكاتيوشا استهدفت تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في مركز ضهيان بجيزان ،في حين استهدفت المدفعية تجمعات لجنود العدو وتحصيناتهم في موقعي الخشل وملحمة، وتم قنص جندي سعودي في موقع الحسكول وقنص مرتزقين في موقع بجل.



وفي جيزان دكت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابات جحاف الأربع ومستحدث شرق جحفان ومركز جلاح العسكري ،وقصفت تجمعات آخرى لهم خلف موقع العمود وفي موقعي المنتزه والدخان.



وأفاد المصدر أن آلية محملة بالمرتزقة تم تدميرها بصاروخ موجه في جبهة وادي شواق بمديرية الغيل بمحافظة الجوف ومصرع من كان على متنها، وتم قنص مرتزقين شمال معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز ،ولقي ثالث مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة المخا.



وذكر المصدر أن مرتزقا لقي مصرعه في جبهة كهبوب بمحافظة لحج، وقتل مرتزق أخر في في جبهة صرواح بمحافظة مأرب بنيران الجيش واللجان الشعبية.