المؤتمرنت -

غارة للعدوان على مرزعة في الحديدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارة على مديرية الحسينية بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارة مزرعة أحد المواطنين بمديرية الحسينية.