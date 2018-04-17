المؤتمرنت -

صعدة.. إصابة امرأة بقصف سعودي على رازح

واصل تحالف العدوان السعودي اليوم قصفه الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر محلي أن العدو السعودي قصف بالصواريخ والمدفعية مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، ما أدى إلى إصابة امرأة بجراح بالغة، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين.



وأضاف، أن منطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة بمديريتي حيدان والظاهر الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية،



وكان طيران العدوان شن 12 غارة على منطقتي الفرع والصوح ووادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، وخمس غارات على منطقة علاف بمديرية سحار وجبل الصمع غرب مدينة صعدة، وأربع غارات على معسكر الأمن المركزي، فيما اصيب مواطن بجروح بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية..