المؤتمرنت -

ضربات جوية وصاروخية على الغزاة والمرتزقة بالمخا

نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اليوم عملية مشتركة استهدفت الغزاة والمرتزقة في المخا وموشج.





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