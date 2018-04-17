المؤتمرنت -

شرف للصليب الأحمر: جهودكم لإحترام القانون الإنساني وحماية التراث

ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مع الممثل المقيم للجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء فرانسوا موريون، الذي عين مؤخرا، جوانب التعاون بين اليمن واللجنة وسبل تعزيزها وتطويرها.



وتطرق وزير الخارجية إلى التحديات التي تواجه اليمن في مختلف المجالات جراء العدوان والحصار الجائر للعام الرابع على التوالي.



وأكد أن السبيل الأمثل لإنهاء معاناة الشعب اليمني هو إيقاف ورفع الحصار وصولا إلى إحلال السلام العادل والمشرف للشعب اليمني.. مشددا على ضرورة تعزيز جهود المنظمات العاملة في بلادنا لمواجهة الاحتياجات المتزايدة وبما يساهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن التي لم يسبق لها مثيل.



وأعرب وزير الخارجية عن التقدير الكبير للدور الذي تقوم به بعثة اللجنة الدولية في بلادنا في المجال الإنساني.. مؤكداً استعداد الجهات المعنية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للبعثة وبما يمكنها من أداء مهامها والتغلب على أي عقبات قد تواجهها.



كما اكد على أهمية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني والتوعية به، فضلاً عن دورها في حماية التراث الثقافي في أوقات الحروب.



من جانبه، أطلع الممثل المقيم للجنة الدولية، وزير الخارجية، على آخر الأنشطة التي تقوم بها بعثة الصلب الأحمر في بلادنا.



وجدد التأكيد على استعداد اللجنة تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لليمن لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.