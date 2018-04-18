المؤتمرنت -

قصف تجمعات عسكرية في العمق السعودي

قصفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بالمدفعية والصواريخ مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قطاعات نجران وجيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري أن قصف مدفعي دك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في التبة الحمراء وموقع الحماد وقبالة عليب بنجران.



وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي دك تجمعات ومرابض مدفعية الجيش السعودي ومرتزقته في معسكري أبو مض والنمشيح، فيما استهدف قصف مماثل عدد من الرقابات والشبكات بجحفان في جيزان.



وفي عسير استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في الجوازات وقبالة منفذ علب وفي جبل سبحطل محققا إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على وادي جارة بجيزان.