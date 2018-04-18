المؤتمرنت -

العدوان السعودي يستهدف 3 محافظات بـ29 غارة

شن طيران العدوان السعودي 29 غارة على 3 محافظات، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي أدى إلى إصابة امرأة وأضرار كبيرة في منازل المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن امرأة أصيبت بجروح وتضررت منازل المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة بمديريتي حيدان والظاهر.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة بني معين بمديرية رازح و مثلهما على منطقة الامارة بمديرية كتاف ، واستهدف بغارتين منطقة قحزة شمال مدينة صعدة.



وشن الطيران المعادي ثمان غارات على منطقة طخية بمديرية مجز ومديرية باقم وغارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارة على مزرعة أحد المواطنين بمنطقة الحسينية في محافظة الحديدة وثمان غارات على منطقة الكمب بمديرية مقبنة محافظة تعز.



وفي جيزان شن الطيران غارتين على وادي جارة وغارتين على جبل الدود.