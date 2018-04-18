المؤتمرنت -

قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته

واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية موقعة خسائر في الأرواح والعتاد.



وفي التفاصيل أكد مصدر عسكري أن عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت منظومة باتريوت إماراتية وتجمعاً للغزاة والمرتزقة بينهم إماراتيين في المخا وموشج.



ولفت المصدر إلى مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان غرب حيد بن عقيل في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، كما لقي أحد المرتزقة مصرعه وأصيب آخر في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.



وأوضح المصدر أنه تدمير آليتين للمرتزقة ومصرع من كانوا على متنهما شرق جبهة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي نجران دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في مواقع الشرفة والشبكة والحماد وقبالة عليب والتبة الحمراء محققة إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف عدداً من الرقابات والشبكات في جحفان ودك تجمعات ومرابض مدفعية جيش العدو السعودي ومرتزقته في معسكري أبو مض والنمشيح في جيزان.



وحسب المصدر قصفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في الجوازات وقبالة منفذ علب وجبل سبحطل في عسير.