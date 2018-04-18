المؤتمرنت -

الارصاد ينبه من تدفق مفاجئ للسيول

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته اليوم استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء.



وأوضح أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون غزيرة أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على المرتفعات الجبلية وامتدادها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية والسواحل الغربية والجنوبية الغربية.



ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية.



ونبّه من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان، محذراً من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في الطرق والمنحدرات الجبلية وكذا من استخدام الهواتف النقالة عند حدوث العواصف الرعدية.