المؤتمرنت -

قرار تنظيمي جديد لرئيس المؤتمر الشعبي العام

اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس قراراً تنظيمياً جديداً بتعيين نواب لرئيس الدائرة التربوية والتعليمية بالامانة العامة للمؤتمر.. ينشر المؤتمرنت فيما يلي نص (القرار):



قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام رقم (6) لسنة 2018م.

بشأن تعيين نواباً لرئيس الدائرة التربوية والتعليمية بالأمانة العامة.



رئيس المؤتمر الشعبي العام:_

- بعد الإطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه.

- وعلى عرض الأخ رئيس الدائرة التربوية والتعليمية بالأمانة العامة.

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي.



(قـــــــرر)



مادة (1): يعين الأخوة التالية أسماؤهم نواباً لرئيس الدائرة التربوية والتعليمية بدرجة رئيس دائرة وعلى النحو التالي:



1- أ. عبدالكريم محمد الجنداري نائباً لرئيس الدائرة.

2- أ. محمد عبدالله الفضلي نائباً لرئيس الدائرة لشؤون التعليم العام.

3- د. أحمد محمد يفاعه نائباً لرئيس الدائرة لشؤون التعليم العالي والمهني.



مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه كلاً فيما يخصه.





صدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 18/4/2018م



صادق بن أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام





