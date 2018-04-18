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طيران العدوان يشن4 غارات على لحج

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم أربع غارات على محافظة لحج.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة كرش.

(سبأ)

