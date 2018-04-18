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أخبار
طيران العدوان يشن4 غارات على لحج
الأربعاء, 18-أبريل-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن4 غارات على لحج
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم أربع غارات على محافظة لحج.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة كرش.
(سبأ)
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