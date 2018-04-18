المؤتمرنت -

باليستي يدك مطار جيزان.. اسقاط طائرة امريكية بالحديدة

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مساء اليوم صاروخ باليستي على مطار جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت مطار جيزان بصاروخ بدر 1 الباليستي.



وفي محافظة الحديدة أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة أمريكية نوع أم كيو9 في محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ9 بدون طيار تابعة لتحالف العدوان في الحديدة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر أن إسقاط هذه الطائرة المتطورة يعد إنجازا جديدا للدفاعات الجوية اليمنية.





