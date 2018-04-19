المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 34 غارة على 4 محافظات

استشهد مواطن وأصيب آخران أحدهما طفلة جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على المديريات الحدودية في صعدة ، فيما شن طيران العدوان سلسلة غارات على محافظات صعدة ، تعز ، حجة ولحج .



وأكد مصدر عسكري استشهاد مواطن وإصابة آخر إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف على مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية .



وأصيبت طفلة بجروح جراء قصف صاروخي استهدف منطقة آل المقراني بمديرية حيدان ، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديريتي رازح و شدا .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على الطريق العام في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه ونفوق عدد من المواشي ، كما قصف مناطق متفرقة بمدينة صعدة بالقنابل العنقودية .



وشن الطيران سبع غارات على مديرية باقم ، استهدفت ثلاث غارات منها منطقة آل مغرم بالمديرية .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة ، وخمس غارات على مديرية موزع بمحافظة تعز .



وفي محافظة لحج استهدف الطيران بغارة مزرعة دواجن بالشريجة في منطقة كرش ، وشن أربع غارات أخرى على المنطقة نفسها

