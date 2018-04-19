المؤتمرنت -

وزير الخارجية يكرم مستشار المنظمة الألمانية CES

كرم وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مستشار المنظمة الألمانية CES ايزرك انتونيوس فان هون.



وخلال حفل التكريم ثمن الوزير شرف الأعمال والخدمات التي قدمها فان هو في اليمن.. وقال:" نرحب بالجميع وعلى وجه الخصوص الأصدقاء والأشقاء الصامدين والمحايدين الذين عملوا لخدمة اليمن وعايشوا الأوضاع الصعبة الراهنة جراء العدوان والحصار الذي تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".



وأضاف" نقدر من يحب السلام ويعمل من أجله ومن أجل خدمة اليمن في كافة المجالات ومنها التنموية التي عمل فيها فان هون خلال 20 عاما الماضية".



وأشار وزير الخارجية إلى أن تكريم مستشار المنظمة الألمانية تعتبر تقديرا وعرفانا بدوره والخدمة الطويلة خلال عمله في اليمن والتي تجاوزت العشرون عاما وفي أكثر من مجال.. معتبرا فان هو سفير التنمية والصداقة.



من جهته عبر مستشار المنظمة الألمانية عن الشكر لوزير الخارجية على هذا التكريم وقال" أتشرف أن أكون معكم وواحدا منكم ولا زلت أتذكر بداية عملي في رداع قبل أكثر من عشرين عاما وعلى وجه الخصوص أول أسبوعين وتفاعل الناس وتعاونهم".



وأضاف" لقد أحببت التعامل مع الموظفين اليمنيين وأشعر أنني واحدا منكم واستمريت بالعمل في أكثر المناطق وفي أيام صعبة جدا، ولم أشعر بالغربة طوال تلك الفترة".



يذكر أن مستشار المنظمة الألمانية تولى إدارة مشاريع المياه في إب، عدن، تعز، رداع وحضرموت كما تولى مسئولية الإشراف الفني والإداري بين الأقسام والمتعاملين في الداخل والخارج وكذا البرامج التدريبية بالإضافة إلى العمل كمستشار فني للعديد من المشاريع الممولة من المنظمات الهولندية والألمانية.



حضر حفل التكريم عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية

(سبأ)

