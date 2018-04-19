الخميس, 19-أبريل-2018 الساعة: 06:36 م - آخر تحديث: 06:15 م (15: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - كرم وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مستشار المنظمة الألمانية CES ايزرك انتونيوس فان هون. وخلال حفل التكريم ثمن الوزير شرف الأعمال والخدمات التي قدمها فان هو في اليمن.. وقال:" نرحب بالجميع وعلى وجه الخصوص الأصدقاء والأشقاء الصامدين والمحايدين

وزير الخارجية يكرم مستشار المنظمة الألمانية CES
الخميس, 19-أبريل-2018
المؤتمرنت -
وزير الخارجية يكرم مستشار المنظمة الألمانية CES
كرم وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مستشار المنظمة الألمانية CES ايزرك انتونيوس فان هون.

وخلال حفل التكريم ثمن الوزير شرف الأعمال والخدمات التي قدمها فان هو في اليمن.. وقال:" نرحب بالجميع وعلى وجه الخصوص الأصدقاء والأشقاء الصامدين والمحايدين الذين عملوا لخدمة اليمن وعايشوا الأوضاع الصعبة الراهنة جراء العدوان والحصار الذي تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

وأضاف" نقدر من يحب السلام ويعمل من أجله ومن أجل خدمة اليمن في كافة المجالات ومنها التنموية التي عمل فيها فان هون خلال 20 عاما الماضية".

وأشار وزير الخارجية إلى أن تكريم مستشار المنظمة الألمانية تعتبر تقديرا وعرفانا بدوره والخدمة الطويلة خلال عمله في اليمن والتي تجاوزت العشرون عاما وفي أكثر من مجال.. معتبرا فان هو سفير التنمية والصداقة.

من جهته عبر مستشار المنظمة الألمانية عن الشكر لوزير الخارجية على هذا التكريم وقال" أتشرف أن أكون معكم وواحدا منكم ولا زلت أتذكر بداية عملي في رداع قبل أكثر من عشرين عاما وعلى وجه الخصوص أول أسبوعين وتفاعل الناس وتعاونهم".

وأضاف" لقد أحببت التعامل مع الموظفين اليمنيين وأشعر أنني واحدا منكم واستمريت بالعمل في أكثر المناطق وفي أيام صعبة جدا، ولم أشعر بالغربة طوال تلك الفترة".

يذكر أن مستشار المنظمة الألمانية تولى إدارة مشاريع المياه في إب، عدن، تعز، رداع وحضرموت كما تولى مسئولية الإشراف الفني والإداري بين الأقسام والمتعاملين في الداخل والخارج وكذا البرامج التدريبية بالإضافة إلى العمل كمستشار فني للعديد من المشاريع الممولة من المنظمات الهولندية والألمانية.

حضر حفل التكريم عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية
(سبأ)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مغتربون: الهند.. الدكتوراه للباحث اليمني الحسامي
عربي ودولي: مصر.. مقتل قيادي في التنظيمات المتشددة
أخبار: الارصاد ينبه من تدفق مفاجئ للسيول
أخبار: قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
أخبار: العدوان السعودي يستهدف 3 محافظات بـ29 غارة
أخبار: قصف تجمعات عسكرية في العمق السعودي
أخبار: شرف للصليب الأحمر: جهودكم لإحترام القانون الإنساني وحماية التراث
أخبار: العيدروس: اليمن مع السلام العادل وليس الاستسلام
أخبار: تدمير آليتين للمرتزقة ومصرع طاقمهما بالجوف
أخبار: ضربات جوية وصاروخية على الغزاة والمرتزقة بالمخا
أخبار: صعدة.. إصابة امرأة بقصف سعودي على رازح
أخبار: غارة للعدوان على مرزعة في الحديدة
أخبار: قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
أخبار: العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
أخبار: 6 شهداء بقصف طيران العدوان منزلهم في الحديدة
أخبار: النواب يقرون قانوناً بإنشاء صندوق لمكافحة السرطان
أخبار: صاروخ باليستي يضرب كهرباء نجران
أخبار: العدوان يعاود قصف صنعاء بـ7 غارات
أخبار: قصف تجمعات المرتزقة في تعز
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي
مجتمع مدني: العون المباشر تدشن مخيم النور الطبي بتعز
فنون ومنوعات: فريال تعود إلى الدراما بعد غياب 13 عاما
رياضة: مانشسترسيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
أخبار: بن حفيظ يحث رئيس منظمة دولية على توفير أدوية للأمراض المزمنة
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة وتدمير آلية لهم في الجوف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018