المؤتمرنت -

صد محاولة تسلل للمرتزقة بتعز وقصف تجمعات في البيضاء

تصدى الجيش اليمني واللجان الشعبية بمساندة أبناء القبائل، لمحاولة تسلل لمرتزقة العدو السعودي في تعز، بالتزامن مع قصف مدفعي على تجمعات للمرتزفة في البيضاء.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في منطقة أبعر بمحافظة تعز، أسفرت عن قتلى في صفوفهم.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بالقصف المدفعي الذي استهدف تجمعاتهم في قانيه بمحافظة البيضاء.



وأشار المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف.



وكان طيران العدوان السعودي شن أربع غارات على مناطق متفرقة بمديرية موزع محافظة تعز.