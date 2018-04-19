المؤتمرنت -

تعز.. قتلى وجرحى من المرتزقة وتدمير 3 مدرعات وآلية

سقط قتلى وجرحى من مرتزقة العدو واحترقت 3 مدرعات وآلية تابعة لهم خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل لهجماتهم في جبهة الساحل الغربي.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل كسروا زحف مكثف للمرتزقة جنوب شرق وشرق وشمال معسكر خالد وجنوب جسر الهاملي بمديرية موزع.



وأكد المصدر أنه تم تدمير 3 مدرعات عسكرية وإعطاب آلية للمرتزقة وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم خلال التصدي للزحف.



وأشار المصدر إلى أن الزحف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الأباتشي حيث شن طيران العدوان 17 غارة لإسناد مرتزقته دون إحراز أي تقدم.

