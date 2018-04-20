المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي

قصفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بالمدفعية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي جيزان ونجران.



وأوضح مصدر عسكري أن قصف مدفعي مكثف استهدف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في الخوبة الشمالية وخلف مواقع العمود والدحرة والغاوية محققا إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت أيضا مواقع الجنود السعوديين ومرتزقتهم في قلل العرج والشكبة والمستحدث والجراحي بجيزان.



وفي نجران دك قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في مواقع الشرفة والمخروق والمستحدث والسديس.



وذكر المصدر أن قصف مدفعي استهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة عليب وفي صحراء البقع وصحراء الأجاشر، فيما تم قنص جنديين من مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع وصحراء الأجاشر.