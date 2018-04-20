الجمعة, 20-أبريل-2018 الساعة: 12:40 ص - آخر تحديث: 12:38 ص (38: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - قصفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بالمدفعية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي جيزان ونجران

قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي
الجمعة, 20-أبريل-2018
المؤتمرنت -
قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي
قصفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بالمدفعية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي جيزان ونجران.

وأوضح مصدر عسكري أن قصف مدفعي مكثف استهدف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في الخوبة الشمالية وخلف مواقع العمود والدحرة والغاوية محققا إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت أيضا مواقع الجنود السعوديين ومرتزقتهم في قلل العرج والشكبة والمستحدث والجراحي بجيزان.

وفي نجران دك قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في مواقع الشرفة والمخروق والمستحدث والسديس.

وذكر المصدر أن قصف مدفعي استهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة عليب وفي صحراء البقع وصحراء الأجاشر، فيما تم قنص جنديين من مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع وصحراء الأجاشر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: 10 غارات للعدوان على حجة
أخبار: وزير الخارجية يكرم مستشار المنظمة الألمانية CES
مغتربون: الهند.. الدكتوراه للباحث اليمني الحسامي
أخبار: طيران العدوان يشن 34 غارة على 4 محافظات
أخبار: باليستي يدك مطار جيزان.. اسقاط طائرة امريكية بالحديدة
أخبار: طيران العدوان يشن4 غارات على لحج
عربي ودولي: مصر.. مقتل قيادي في التنظيمات المتشددة
أخبار: مجلس النواب يستعرض خروقات قانون السلطة المحلية
أخبار: قرار تنظيمي جديد لرئيس المؤتمر الشعبي العام
أخبار: الارصاد ينبه من تدفق مفاجئ للسيول
أخبار: قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
أخبار: العدوان السعودي يستهدف 3 محافظات بـ29 غارة
أخبار: قصف تجمعات عسكرية في العمق السعودي
أخبار: شرف للصليب الأحمر: جهودكم لإحترام القانون الإنساني وحماية التراث
أخبار: العيدروس: اليمن مع السلام العادل وليس الاستسلام
أخبار: تدمير آليتين للمرتزقة ومصرع طاقمهما بالجوف
أخبار: ضربات جوية وصاروخية على الغزاة والمرتزقة بالمخا
أخبار: صعدة.. إصابة امرأة بقصف سعودي على رازح
أخبار: غارة للعدوان على مرزعة في الحديدة
أخبار: قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
أخبار: العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
أخبار: 6 شهداء بقصف طيران العدوان منزلهم في الحديدة
أخبار: النواب يقرون قانوناً بإنشاء صندوق لمكافحة السرطان
أخبار: صاروخ باليستي يضرب كهرباء نجران
أخبار: العدوان يعاود قصف صنعاء بـ7 غارات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018