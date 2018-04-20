المؤتمرنت -

السيد تنفي ما تناولته بعض المواقع الأخبارية على لسانها

نفت الأستاذة فائقة السيد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام صحة الأخبار التي تناولتها بعض المواقع الأخبارية على لسانها.



وقالت السيد ان مثل تلك الأخبار هدفها الإساءة إليها وليس من اللائق ان تلجأ بعض المواقع الأخبارية إلى الترويج للاكاذيب والمغالطات وفبركة الأخبار لتنال الشهرة او تحوز على اكبر قدر من المتابعين.



ونوهت الاستاذة فائقة مجددا إلى انها لا تمتلك أي حسابات في شبكات التواصل الأجتماعي محذرة في السياق ذاته تلك المواقع من نشر أي اخبار كاذبة على لسانها وقالت: لدى المؤتمر وقياداته مواقع اعلامية وصحفية وأي تصريحات سنقوم بنشرها فيها.



وطالبت السيد تلك المواقع بتحري المصداقية والتأكد من الاخبار التي تصلها قبل التورط بنشرها.