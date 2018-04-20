المؤتمرنت -

العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين

واصل طيران العدوان السعودي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني مخلفاً عدداً من الشهداء والجرحى خلال الـ24 ساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن 5 مواطنين استشهدوا جراء ثلاث غارات لطيران العدوان استهدفت أحد الأحياء في جولة الأقرعي بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى إصابة خمسة مواطنين إثر غارتين للطيران المعادي على محطة الكهرباء جوار جولة المصباحي بأمانة العاصمة، كما شن غارة على دار الرئاسة.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على كهلان، وغارة على منطقة قحزة شمال المدينة، كما شن غارة على منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية وغارة على منطقة مران في مديرية حيدان.



واستهدف الطيران قرية بني ذهل و وادي لية بمديرية الظاهر بغارتين، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة عاهم في مديرية كشر وعشر غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وشن الطيران أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية موزع بمحافظة تعز وغارتين على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.