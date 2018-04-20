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أخبار
المؤتمر نت - قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية

خسائر متواصلة في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات نوعية
الجمعة, 20-أبريل-2018
المؤتمرنت -
خسائر متواصلة في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات نوعية
قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل ذكر مصدر عسكري أن إعلام العدو السعودي اعترف بمصرع خمسة من جنوده بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود هم : العريف المظلي نايف بن فرحان الجبل العنزي، عبدالرحمن عشان مصلح العامري، خالد رشيد العمراني الحويطي، سعود سالم سليمان المنصوري البلوي وأمجد بن ضحوي النصيري المرعضي الرويلي.

وأكد المصدر قنص ستة جنود سعوديين شرق جحفان في جيزان، فيما استهدف قصف مكثف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في الخوبة الشمالية وخلف مواقع العمود والدحرة والغاوية محققاً إصابات مباشرة.

ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مواقع الجنود السعوديين ومرتزقتهم في قلل العرج والشبكة والمستحدث والجراحي.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الشرفة بنجران
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، في حين قصفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في مواقع الشرفة والمخروق والمستحدث والسديس.

واستهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة عليب وفي صحراء البقع وصحراء الأجاشر.

ولفت المصدر إلى قنص جنديين من مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع وصحراء الأجاشر.

وفي تعز تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل من كسر زحف مكثف لمرتزقة العدوان جنوب شرق وشرق وشمال معسكر خالد وجنوب جسر الهاملي بمديرية موزع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وتدمير ثلاث مدرعات عسكرية وإعطاب آلية.

وأفاد المصدر أنه تزامن مع الزحف تحليق مكثف لطيران العدوان الحربي والأباتشي حيث شن الطيران الحربي 17 غارة دون إحراز أي تقدم.

كما تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في منطقة أبعر وقتلى في صفوفهم.

وأوضح المصدر أنه تم استهدف طقم يقل عدد من المرتزقة بصاروخ حراري في الشريجة بمحافظة لحج ما أدى إلى مصرع وإصابة من كانوا على متنه، حيث عرف من بين القتلى كل من القيادي جواس الصبيحي (قائد كتيبة الفرسان) والملازم ثاني محمد جواس الصبيحي، والمرتزقين أسامه أحمد محسن و هادي سعيد سالم، وأصيب كل من : محمد ناجي صالح حسن المحرابي، ووهبي الصبيحي، كما تم تدمير طقم يحمل معدل 23 تابع للمرتزقة في منطقة كرش بالمحافظة.

وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، وتجمعات أخرى في قانية بمحافظة البيضاء وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

واستهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف محققاً إصابات مباشرة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.








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