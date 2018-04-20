المؤتمرنت -

قصف مطار جيزان الإقليمي بصاروخ باليستي

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صباح اليوم صاروخاً باليستياً على مطار جيزان الإقليمي.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر 1 الباليستي مطار جيزان الإقليمي.





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