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أخبار
قصف مطار جيزان الإقليمي بصاروخ باليستي
الجمعة, 20-أبريل-2018
المؤتمرنت
-
قصف مطار جيزان الإقليمي بصاروخ باليستي
أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صباح اليوم صاروخاً باليستياً على مطار جيزان الإقليمي.
وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر 1 الباليستي مطار جيزان الإقليمي.
سبأ
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