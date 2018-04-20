المؤتمرنت -

تحذير هام من المركز الوطني للارصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على المرتفعات الجبلية الغربية وامتدادها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.



ودعا المركز في نشرته اليوم المواطنين والسائقين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية.



وحذر المركز من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان، كما نبه السائقين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في الطرق والمنحدرات الجبلية.



وذكر المركز أن أمطار متفرقة متفاوتة الشدة هطلت أمس على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.