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المؤتمر نت - صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل محاولات تقدم لمرتزقة العدو السعودي قبالة منفذ علب في عسير

فشل سعودي متجدد بنيران الجيش واللجان في عسير
الجمعة, 20-أبريل-2018
المؤتمرنت -
فشل سعودي متجدد بنيران الجيش واللجان في عسير
صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل محاولات تقدم لمرتزقة العدو السعودي قبالة منفذ علب في عسير

وأوضح مصدر عسكري بعسير أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف واسع لمرتوقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب، أدى إلى مصرع وجرح أعداد من المرتزقة.

وأشار المصدر إلى أن الزحف ترافق معه غطاء جوي مكثف للطيران الحربي بأكثر من 17 غارة دون تحقيق أي تقدم ميداني.

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلال التصدي للزحف، محققة إصابات مباشرة.








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