المؤتمرنت -

العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين

ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة جديدة بحق المواطنين في محافظتي تعز وصعدة خلفت 25 شهيداً وجريحاً ودُمرت عدد من المنازل والممتلكات.



وأكد مصدر عسكري استشهاد عشرين مواطناً وإصابة آخرين غارات لطيران العدوان استهدفت سيارة كانت تقل متسوقين بمنطقة العريش في مديرية موزع بمحافظة تعز.



وأوضح المصدر أن خمسة مواطنين استشهدوا وجرح آخرون في غارات على منطقة مران بمديرية حيدان في محافظة صعدة ، ودمر طيران العدوان بثلاث غارات ثلاثة منازل في وادي ليه بمديرية الظاهر.



وشن الطيران أربع غارات على مديرية باقم و غارتين على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء.



وأشار المصدر إلى تدمير منزل وحدوث أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية منبه، كما استهدف قصف مماثل مناطق متفرقة من مديريات رازح وحيدان والظاهر وغمر.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة فاس بمديرية بكيل المير في محافظة حجة ما أدى إلى تدمير جرافة ومزرعة للمواطن محمد جبران قهبش.



وحسب المصدر شن الطيران المعادي غارتين على مديرية السوادية في محافظة البيضاء وغارتين على مديرية حيس بمحافظة الحديدة.