المؤتمرنت -

قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات للجيش

لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية..



وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحفا واسعا لمرتزقة الجيش السعودي بينهم سودانيين قبالة منفذ علب بمنطقة عسير نتج عنه سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم،



وبين المصدر أن الزحف كان مسنود بغطاء جوي مكثف من الطيران الحربي الذي شن 17 غاره دون تحقيق أي تقدم،وقصفت المدفعية تجمعات المرتزقة خلال التصدي للزحف.



وفي قطاع جيزان أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا نوع بدر١على مطار جيزان الإقليمي فيما دكت المدفعية موقعي ملحمة والسودة , وتم قنص جندي سعودي في موقع الحسكول.



وفي القطاع نفسه تم احراق مدرعة عسكرية للجيش السعودي بصاروخ موجه في موقع مستحدث, وإطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على معسكر عاكفة في منطقة نجران.



وأكد المصدر تكبد المرتزقة قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتدمير تسع آليات عسكرية لهم خلال كسر الجيش واللجان والمتطوعين محاولة زحف لهم في الساحل الغربي بمحافظة تعز، لافتا الى أن محاولة الزحف كانت مسنودة بالطيران الذي شن 19 غارة.



ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية على مواقع المرتزقة في الدفاع الجوي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وحسب المصدر استهدفت عملية هجومية مواقع المرتزقة في صفر الحنايا بمنطقة حام في محافظة الجوف نتج عنها سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم، وقتل وجرح عدد من المرتزقة خلال عملية تطهير موقع الشبكة والمواقع المجاورة له في القبيطة بمحافظة لحج.